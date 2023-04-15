شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسافر إلى المغرب 25 أبريل لمواجهة الرجاء فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني للأهلي 25 أبريل الجاري موعداً للسفر إلى المغرب على متن طائرة خاصة لخوض مباراة الرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويُنهي مسئولو القلعة الحمراء حالياً إجراءات السفر للمغرب وترتيبات الإقامة هناك قبل المباراة المرتقبة.

ويلتقي الأهلي مع الرجاء يوم 22 أبريل الجاري بالقاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ، فيما ستقام مباراة العودة 29 الشهر ذاته بالمغرب.

على صعيد آخر، أبدى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، سعادته بالفوز الذي حققه الأحمر على فاركو بثلاثية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وأوضح أن الفريق قدم مباراة قوية وحقق الفوز عن جدارة، خاصة فى الشوط الأول الذي كان الأفضل من جانب اللاعبين.

وأضاف أن الجهاز الفني حريص على تدوير مشاركة بين اللاعبين في المباريات بسبب حالة الضغط التي يعيشها الفريق، وقال إن الأهلي سيغلق صفحة مباراة فاركو سريعًا من أجل الاستعداد بقوة لمواجهة سموحة.

وتابع، "كان من الطبيعي أن ندفع بتشكيلة مختلفة خاصة بعد الفوز ببطولة مهمة مثل كأس مصر، ونحن نعمل بشكل مستمر على أن يكون جميع اللاعبين فى جاهزية تامة للمباريات، ومن الوارد أن نجري تعديلات في التشكيلة ولكن بعد دراسة موقف اللاعبين ووجود إصابات من عدمه".

واستعاد الأهلي قمة بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً مهماً على فاركو بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما مساء، الجمعة، باستاد القاهرة، في الجولة الـ25 لبطولة الدوري ..سجل ثلاثية الأهلي محمود متولي ومحمد شريف وعلى معلول، ليرتفع رصيد الأهلي إلى 50 نقطة جمعها من 20 مباراة، فيما يتجمّد رصيد فاركو عند 32 نقطة ويحتل المركز الثامن.