شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُشيد بمستوى محمد شريف بعد فوز الأهلى على فاركو بثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، بأداء محمد شريف مهاجم الفريق في مباراة فاركو أمس، الجمعة، فى الدوري والتى فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة، وأكد كولر أن محمد شريف لعب دوراً مهماً طوال أحداث اللقاء.

ويرى كولر ومعاونوه أن أداء محمد شريف اتسم بالهدوء والثقة فى خط هجوم الأهلي، ونجح فى تقديم الدور الهجومي المطلوب منه، كما سجل هدفاً مميزاً وتحرك بخطورة لخلخلة دفاع فاركو.