شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت 15 أبريل 2023 العديد من الأحداث الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365، ونستعرض تفاصيلها فى السطور التالية..

الأهلي يكثف اتصالاته مع سفارة مصر بالمغرب لبحث ترتيبات مباراة الرجاء

كثّف مسئولو النادي الأهلي اتصالاتهم مع نظرائهم فى السفارة المصرية بالمغرب على مدار الأيام الماضية، للتنسيق بشأن رحلة المارد الأحمر للمغرب التى سيخوض خلالها مباراة الرجاء فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أوسوريو يطالب لاعبى الزمالك بمواصلة الانتصارات فى الدورى أمام المقاولون

طالب خوان كارولوس أوسوريو لمدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لاعبيه بمواصلة الانتصارات أمام المقاولون العرب في المباراة المقرر لها بعد غدٍ الإثنين،من أجل استمرار التقدم في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز

الإسماعيلى يدفع بالبدلاء فى ودية نجمة سيناء اليوم استعداداً للمصرى

قرر حمزة الجمل، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، خوض ودية نجمة سيناء اليوم بفريق كامل من البدلاء، لتجهيزهم فنياً وبدنياً للمباريات المقبلة فى الدوري، بداية من مواجهة المصري البورسعيدى، ويرغب الجمل فى تجهيز أكثر من لاعب بغية الإستفادة من جهوده خلال المرحلة المقبلة وعلى رأسهم صالح جمعة وأبو بكر حمزة الجمل وحمدى النقاز وأحمد محسن وعمر الساعى.

وزارة الشباب والرياضة تنظم أكبر مسابقة فى حفظ القرآن الكريم بمركز شباب الصف

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال مركز شباب الصف حياة كريمة محافظة الجيزة، فعاليات المسابقة الدينية فى حفظ القرآن الكريم بمشاركة 580 متسابقًا، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. بالتعاون مع وزارة الاوقاف.

طبيب الأهلى يفحص كريستو اليوم لتحديد موقفه من مواجهة سموحة

يخضع التونسى محمد الضاوى، كريستو لاعب الأهلى، لفحص طبى اليوم السبت بمعرفة أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى للفريق، لتحديد مصيره من مباراة سموحة المقبلة فى الدورى

فاركو يعلن إصابة رامى صبرى بقطع فى الرباط الصليبى

أثبتت الأشعة التى خضع لها مدافع الفريق الأول بنادي فاركو رامي صبري إصابته بقطع فى الرباط الصليبي. وسقط رامي صبري على الأرض قبل نهاية لقاء النادي الأهلي أمس بثوانٍ قليلة، وقام مجدي وهبي طبيب الفريق بتشخيص الحالة بعد الخضوع لأشعة الرنين المغناطيسي

كولر يتمسك بتعاقد الأهلى مع حارس مرمى فى الميركاتو الصيفى

تمسك السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى بالتعاقد مع حارس مرمى مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد التراجع الشديد في مستوى محمد الشناوى الحارس الاساسى هذا الموسم، ويرغب كولر في إيجاد ضالته بالعثور على حارس مرمى مميز يستطيع أن يكون الحارس الاساسى للفريق بالموسم المقبل.