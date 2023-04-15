اتحاد الاسكواش يجتمع باللاعبين المشاركين فى تصفيات بطولة العالم للناشئين

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القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش، برئاسة عاصم خليفة، اجتماعاً مع لاعبي ولاعبات القاهرة المشاركين فى التصفيات المؤهلة للمشاركة فى بطولة العالم تحت 19 سنة بأستراليا، وذلك فى حضور أشرف حنفي المستشار الفني للاتحاد، لتوضيح قواعد التصفيات.

وكشف الاتحاد المصري للاسكواش عن معايير وأسس اختيار لاعبي المنتخب فى المراحل السنية المختلفة، للمشاركة فى بطولة العالم للناشئين المقرر إقامتها بأستراليا خلال شهر يوليو المقبل.

ويتم إجراء تصفيات بين اللاعبين المصنفين من 5 إلى 8 فى مرحلة تحت 19 سنة، ورقم 1:8 في مرحلة تحت 17 سنة، و1+2في مرحلة 15 سنة، ويتم إضافة لاعبين طبقا للرؤية الفنية من الجهاز الفني.

ومن المقرر إجراء التصفيات الأولية بعد عيد الفطر، ويتم إجراء التصفيات الأساسية بعد انتهاء التصفيات الأولية وإعطاء الراحة الكافية للاعبي التصفيات الأولية.

كما قرر اتحاد الاسكواش أن يتم العمل بهذا النظام خلال النسخة المرتقبة فقط، على أن يتم وضع نظام جديد أكثر شفافية لاختيار اللاعبين، تحت إشراف المستشار الفني للاتحاد والمنتخبات القومية أشرف حنفي في الفترة المقبلة.



جلسة اتحاد الاسكواش مع لاعبي الفريق



جلسة اتحاد الاسكواش