شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد أوسوريو للظهور الأول مع الزمالك أمام المقاولون العرب؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يسجل الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الظهور الأول مع الفارس الأبيض فى مباراة المقاولون العرب بالدوري.
س : ما هو موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب؟
ج : تقام المباراة فى التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
س : هل اجتمع أوسوريو مع جهازه المعاون؟
ج : حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على عقد جلسة مطولة مع مدحت عبد الهادي المدرب العام، على هامش مران أمس الجمعة، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعداداً لمواجهة المقاولون العرب المقبلة.
س : وماذا دار فى الاجتماع؟
ج : تناقش خوان كارلوس أسوريو مع المدرب العام في كافة الأمور والتفاصيل الخاصة بالمرحلة المقبلة، وخطة الاستعداد لها فى ظل ارتباط الفريق بمباريات مهمة فى مسابقة الدوري، بخلاف مباراة السوبر المصري، وشرح مدحت عبد الهادي كافة الأمور والتفاصيل الفنية الخاصة بالفريق للمدير الفني الكولومبي بعد توليه المهمة رسميا.
س : هل تابع أوسوريو حالة المصابين فى الزمالك؟
ج : بالفعل، طلب الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو تقريراً عن مصابى الفريق الأبيض قبل مواجهة المقاولون العرب تمهيداً للاستعانة بهم أمام ذئاب الجبل.
س : هل اجتمع أوسوريو باللاعبين؟
ج : اجتمع خوان كارولوس أوسوريو لمدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك باللاعبين وطالبهم بمواصلة الانتصارات أمام المقاولون العرب في المباراة المقرر لها بعد غدٍ الإثنين،من أجل استمرار التقدم في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، خصوصاً أن الفريق الأبيض وصل إلى النقطة 39 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا.