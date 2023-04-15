بعد غياب 143 يومًا.. ياسر الشهراني يعود للمشاركة مع الهلال السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - عاد لاعب الهلال ياسر الشهراني، الظهير الأيسر للمنتخب السعودي للمشاركة للمرة الأولى منذ الإصابة الطويلة التي تعرض لها في نهائيات كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.

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الشهراني يعود للمشاركة في المباريات

شارك الشهراني مرتديا القناع الطبي، بديلا مع الهلال في الدقيقة 60 من مباراة الباطن، في الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي.

لتكون أول مشاركة له بعد غياب 143 يومًا، منذ الإصابة التي تعرض لها في مباراة المنتخب السعودي في كأس العالم أمام الأرجنتين، التي شهدت انتصارا تاريخيا لـ«الصقور» بنتيجة 2-1 في دور مجموعات.

وكان الشهراني قد تعرض لإصابة خطيرة، بعد اصطدامه في كرة مشتركة، مع زميلة في الفريق محمد العويس، بالجولة الأولى من المونديال.

وتسببت الإصابة في غياب الشهراني لفترة طويلة غاب الشهراني عن أي مباراة حيث خاض

عمليتين جراحيتين في غدة البنكرياس، وعظام الوجه، نتيجة الكسور التي تعرض لها.

وتعد مشاركة الشهراني أمام الباطن هي الثالثة له في الموسم الحالي، بعد أن شارك أمام الفتح والوحدة ضمن الجولتين الثالثة والرابعة.

ترتيب الهلال السعودي في جدول الدوري

واصل الهلال السعودي السقوط في الدوري بعد الخسارة من الباطن، بهدف نظيف في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الجمعة.

ليفشل في تحقيق الفوز بالدوري للمباراة الثالثة على التوالي، ليتجمد رصيده عند 46 نقطة في المركز الرابع بفارق 10 نقاط عن متصدر الدوري نادي الاتحاد برصيد 56 نقطة.