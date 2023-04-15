خوان كارلوس يضع برنامج خاص للونش في مران الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو برنامجا بدنيا خاصا لمحمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض لتنفيذه في الفترة الحالية.

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وتمرن"الونش" تدريبات بدنية مختلفة قبل انطلاق التدريبات الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، من أجل رفع معدل اللياقة البدنية استعدادا للمباريات المقبلة.

ويخوض فريق الزمالك تدريباته الجماعية إستعدادًا لمباراة المقاولون العرب على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ26 في بطولة الدوري المصري الممتاز .

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

من المقرر ان تبدأ أحداث مباراة الزمالك و المقاولون العرب مساء اليوم الاثنين 17 من شهر أبريل 2023، في تمام الساعة 9.15 مساء بتوقيت القاهرة،و10.15 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

تذاع المباراة على الهواء المباشرة على قنوات أون تايم سبورت 1 ، بتعليق حاتم بطيشة .

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