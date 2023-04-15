توخيل يُعلن تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة هوفنهايم بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فريق هوفنهايم، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الألماني “بوندسليجا”.

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تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة هوفنهايم

حراسة المرمى: سومر.

خط الدفاع: كانسيلو، دي ليخت، أوباميكانو، بافارد.

خط الوسط: كيميتش، جورتزيكا، مولر.

خط الهجوم: ساني، جنابري، كومان.

ومن المقرر ان تقام مباراة بايرن ميونخ ضد هوفنهايم في تمام الساعة الثالثة

والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

موقف بايرن ميونخ وهوفنهايم في الدوري الألماني

يتربع فريق بايرن ميونخ على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز برصيد 58 نقطة، ومن الناحية الاخرى يحتل هوفنهايم المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة

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