مدرب أرجنتيني عن إغرائات النصر السعودي "أرفض الخيانة"

ياسر رشاد - القاهرة - يجري مجلس إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، عدة مفاوضات مع أكثر من مدرب خلال الفترة الحالية، وذلك لتولي مهمة الفريق الفنية خلفًا للمقال رودي جارسيا.

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وكان نادي النصر قد أعلن منذ أيام، "إقالة" جارسيا؛ بسبب تراجع مستوي الفريق في الفترة الأخيرة، وعدم اقتناع بعض اللاعبين بإدارته للمباريات لتقرر الإدارة إقالته تعيين الكرواتي دينكو يليتشيتش بشكل مؤقت.

الأرجنتيني أنطونيو محمد يرفض عرض خيالي من النصر السعودي

رفض الأرجنتيني أنطونيو محمد المدير الفني لنادي بوماس المكسيكي، العرض المقدم خلال الساعات الماضية، ورفض إغراءات نادي النصر المالية لتولي المهمة الفنية لفريق النصر.

وصرح الأرجنتيني أنطونيو محمد عبر "TV Azteca": " بالفعل تواصل معي الرئيس التنفيذي لنادي النصر، وقدم لي عرضًا مغريَا للتعاقد معي لقيادة الفريق".

وتابع:" لم أتأخر في الرد على العرض المقدم ورفضت الإغرائات المالية الضخمنة، بسبب التزامي بـ"عقد" مع الفريق المكسيكي.

وأختتم أنطونيو :"الولاء أهم عندي من أي مال؛ وأرفض خيانة نادي بوماس، من أجل الانتقال إلى أي فريقٍ آخر".

موقف النصر في الدوري السعودي

يحتل فريق النصر السعودي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 63 نقطة خلف فريق الإتحاد المتصدر برصيد 66 نقطة.

ومن المنتظر أن يلتقي فريق النصر مع نظيره الهلال يوم الثلاثاء المقبل في كلاسيكو الدوري السعودي.

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