شكرا لقرائتكم خبر عن بيريرا يحضر افتتاح دورة النخبة الأفريقية ويجتمع بمسئولى لجنة حكام الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة وأحمد أبو العلا مدير اللجنة، افتتاح الدورة الخاصة بحكام النخبة التى ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بأحد فنادق القاهرة.

وشهد الافتتاح مناقشة وبحث سبل التعاون بين إدارة حكام الكاف وبين لجنة الحكام المصرية لتطوير التحكيم المصرى، ودعم الحكام المصريين فى بطولات الكاف والفيفا.

وحرص بيريرا على التأكيد على جاهزية الحكام الدوليين المصريين والرغبة فى تواجد طاقم مصرى كامل فى بطولات كأس العالم فى الاختيارات القادمة للكاف والفيفا.

فى سياق آخر، انتهت لجنة الحكام الرئيسية، برئاسة فيتور بيريرا، من تحديث قاعدة بيانات جميع عناصر التحكيم، والذي أجرته اللجنة طوال الأيام الماضية وسوف تقدم لجنة الحكم تقريرا عن النتائج التي تم الحصول عليها خلال الساعات المقبلة.

واستقبلت اللجنة أكثر من 2000 طلب تسجيل من الحكام، بمختلف المناطق في مصر، عقب فتح باب التسجيل لتحديث البيانات طوال الأيام الماضية.