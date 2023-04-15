شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ثلاثيات تشعل الإثارة فى الجولة 25 للإيجبشيان ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظاهرة إيجابية شهدتها الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري، وذلك على المستوى الهجومي للفرق، وشهدت 5 مباريات ضمن منافسات تلك الجولة، فوز 5 فرق بثلاثية على منافسيها.

الأهلي وفاركو: 3-0

انتزع النادي الأهلي ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز الكبير الذي حققه على فاركو بثلاثية نظيفة، ليرفع الفريق الأحمر رصيده إلى النقطة 50 فى صدارة الدوري بدون هزيمة منذ بداية الموسم الجاري.

عاد فريق بيراميدز إلى القاهرة بفوز معنوى ثمين على نظيره أسوان بثلاثية نظيفة، وذلك بعد أيام قليلة فقط من خسارة الفريق السماوي للقب كأس مصر نسخة الموسم الماضي أمام النادي الأهلي، ورفع بيراميدز رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث للدوري.

بيراميدز وأسوان: 3-0

الزمالك وحرس الحدود: 3-0

واصل نادي الزمالك عروضه القوية في الدوري تحت القيادة الفنية لمدحت عبد الهادي، محققا فوزاً ثميناً على حرس الحدود بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس، بمنافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري، وذلك بعد الفوز في الجولة قبل الماضية بهدف نظيف على البنك الأهلي، ليرفع الأبيض رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع بالدوري.





الاتحاد وسموحة: 3-1

عاد فريق الاتحاد السكندري إلى مسار الانتصارات بعد فترة من تراجع النتائج والهزائم المتتالية، وذلك بعد الفوز الثمين الذي حققه زعيم الثغر في ديربي الإسكندرية على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع الاتحاد رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس بالدوري.

الإسماعيلي وإنبي: 3-1

واصل النادي الإسماعيلي عروضه القوية تحت القيادة الفنية لحمزة الجمل، ليحقق الفريق الأصفر فوزاً مهما في الجولة 25 على نظيره إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويرفع الدراويش رصيدهم إلى النقطة 23 في المركز الـ 14.