شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يدرس إعادة الهانى سليمان لحراسة سموحة أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، إعادة الهانى سليمان لحراسة مرمى سموحة في مواجهة الأهلي، المقرر إقامتها مساء الاثنين المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

جاء تفكير أحمد سامى فى إعادة الهانى سليمان للتشكيل الأساسي بعد الأخطاء التى ارتكبها عمر صلاح أمام الاتحاد وأدت إلى خسارة الفريق للمباراة والثلاث نقاط.

ويعول أحمد سامى على خبرات الهانى سليمان أمام الأهلي لمحاولة الذود عن مرمى الفريق السكندرى ومساعدة الفريق لخطف الثلاث نقاط، خاصة بعد ابتعاده عن حراسة سموحة آخر 4 مباريات خاضها سموحة وهي والإسماعيلى وأسوان والداخلية والاتحاد السكندرى.

وفاز فريق الاتحاد السكندري على سموحة 3 / 1 ضمن مواجهات الجولة الـ25 للدوري، في اللقاء الذى أقيم باستاد الإسكندرية، ليرتفع رصيد الاتحاد للنقطة 39 في المركز الخامس لجدول الدوري بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الرابع.

أحرز أهداف الاتحاد السكندري كريستوفر مابولو في الدقيقة 6 و81 وأحمد عادل ميسي في الدقيقة 89، ليواصل مابولولو تصدره لقمة هدافي الدوري الممتاز برصيد 13 هدف ، بينما أحرز هدف سموحه محمد عصام في الدقيقة 90 +1.

ويحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفا.