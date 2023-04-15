شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدفع بالبدلاء فى ودية نجمة سيناء اليوم استعداداً للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر حمزة الجمل، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، خوض ودية نجمة سيناء اليوم بفريق كامل من البدلاء، لتجهيزهم فنياً وبدنياً للمباريات المقبلة فى الدوري، بداية من مواجهة المصري البورسعيدى، ويرغب الجمل فى تجهيز أكثر من لاعب بغية الإستفادة من جهوده خلال المرحلة المقبلة وعلى رأسهم صالح جمعة وأبو بكر حمزة الجمل وحمدى النقاز وأحمد محسن وعمر الساعى.

ويخوض فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل، اليوم السبت، مباراة ودية مع نجمة سيناء استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها التاسعة والربع مساء الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى.

المباراة الودية تأتى ضمن استراتيجية الجهاز الفنى بقيادة حمزة الجمل من أجل تجهيز اللاعبين البدلاء، فضلا عن الذين لم يشاركوا فى لقاء إنبى والذى انتهى بفوز الدراويش بثلاثية مقابل هدف في الدوري.

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل المعنويات الكبيرة بعد التأهل لدور الثمانية في كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الترجيح

بجانب الفوز على إنبى بثلاثية في أخر ظهور بالدوري وهو الفوز الذى حافظ على سجل اللاهزيمة في 10 مباريات على التوالي في الدوري، حيث حقق الدراويش الفوز في 3 منها (3-1) على كل من الداخلية، سموحة، وإنبي.. كما تعادل سلبيا في 3، وبنتيجة (1-1) في 4 مباريات.

وقاد حمزة الجمل المدير الفني الحالي للفريق، 5 مباريات أمام فيوتشر، فاركو، سموحة، سيراميكا وإنبي.

وابتعد الإسماعيلي قليلا عن المراكز الثلاثة الأخيرة، ولكنه ما زال داخل دائرة المنافسة على الهبوط، بفارق نقطة واحدة عن أقرب منافسيه صاحب المركز 15 فريق الداخلية.