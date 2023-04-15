شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكثف اتصالاته مع سفارة مصر بالمغرب لبحث ترتيبات مباراة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثّف مسئولو النادي الأهلي اتصالاتهم مع نظرائهم في السفارة المصرية بالمغرب على مدار الأيام الماضية، للتنسيق بشأن رحلة المارد الأحمر للمغرب التى سيخوض خلالها مباراة الرجاء فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الرجاء 22 أبريل الجاري بالقاهرة فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة العودة 29 الشهر ذاته بالمغرب.

ويُنهي مسئولو القلعة الحمراء حالياً إجراءات السفر للمغرب وترتيبات الإقامة هناك قبل المباراة المرتقبة التى ستحسم الفريق المتأهل لنصف نهائي البطولة.

على صعيد آخر، أبدى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق سعادته بالفوز الذي حققه الأحمر على فاركو بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وأوضح أن الفريق قدم مباراة قوية وحقق الفوز عن جدارة، خاصة فى الشوط الأول الذي كان الأفضل من جانب اللاعبين.

وأضاف أن الجهاز الفني حريص على تدوير مشاركة بين اللاعبين في المباريات بسبب حالة الضغط التي يعيشها الفريق، وقال إن الأهلي سوف يغلق صفحة مباراة فاركو سريعًا من أجل الاستعداد بقوة لمواجهة سموحة.

وأشار إلى أنه كان من الطبيعي أن ندفع بتشكيلة مختلفة خاصة بعد الفوز ببطولة مهمة مثل كأس مصر. ونحن نعمل بشكل مستمر على أن يكون جميع اللاعبين في جاهزية تامة للمباريات. ومن الوارد أن نجري تعديلات في التشكيلة ولكن بعد دراسة موقف اللاعبين ووجود إصابات من عدمه".

واستعاد الأهلي قمة بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً مهماً على فاركو بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما مساء، الجمعة، باستاد القاهرة، في الجولة الـ25 لبطولة الدوري ..سجل ثلاثية الأهلي محمود متولي ومحمد شريف وعلى معلول، ليرتفع رصيد الأهلي إلى 50 نقطة جمعها من 20 مباراة، فيما يتجمّد رصيد فاركو عند 32 نقطة ويحتل المركز الثامن.