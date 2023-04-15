شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة الأهلى دون راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق سموحة اليوم، السبت، الاستعداد لمواجهة الأهلى دون راحة، فى المباراة المقرر لها مساء الاثنين باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وتعرض سموحة لهزيمة كبيرة أمام الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من بطولة الدورى.

ويحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 29.

وفاز فريق الاتحاد السكندري على سموحة 3 / 1 ضمن مواجهات الجولة الـ25 للدوري، في اللقاء الذى أقيم باستاد الإسكندرية، ليرتفع رصيد الاتحاد للنقطة 39 في المركز الخامس لجدول الدوري بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الرابع.

أحرز أهداف الاتحاد السكندري كريستوفر مابولو في الدقيقة 6 و81 وأحمد عادل ميسي في الدقيقة 89، ليواصل مابولولو تصدره لقمة هدافي الدوري الممتاز برصيد 13 هدف ، بينما أحرز هدف سموحه محمد عصام في الدقيقة 90 +1.