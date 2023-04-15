شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يعالج أزمة إهدار الفرص فى المقاولون قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، على وضع حلول عاجلة لأزمة إهدار الفرص التى يعاني منها ذئاب الجبل خلال المباريات الأخيرة، وذلك قبل مباراة المقاولون المرتقبة أمام الزمالك.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة الزمالك الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري.

وكانت مباراة المصري والمقاولون العرب بالجولة 25 والتى انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، قد شهدت خلق العديد من الفرص الحقيقية للتسجيل من جانب فريق المقاولون، إلا أن اللمسة الأخيرة لم تكن دقيقة، ويسعى جهاز المقاولون لتدريب اللاعبين على المرتدات والتركيز على اللمسة الأخيرة قبل مواجهة الزمالك المقبلة.

ويدخل فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب معسكرا مغلقا اليوم لمدة 48 ساعة، استعداداً للقاء المقبل أمام نادي الزمالك في الدوري، لفرض حالة من التركيز على جميع اللاعبين.

ويبحث المقاولون العرب عن عودة العروض القوية والنتائج الإيجابية، حيث يرجع آخر فوز حققه ذئاب الجبل في الدوري إلى 10 فبراير الماضي عندما تغلب على غزل المحلة فى عقر داره بثلاثية نظيفة.

ومنذ تلك المباراة تراجعت نتائج المقاولون العرب، حيث تعادل سلبياً أمام فاركو، ثم خسر أمام فاركو 2/1، قبل أن يخسر من الأهلي 2/1، وخسر أمام سموحة 1/0، ثم ودع كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم بعد التعادل سلبياً أمام حرس الحدود والهزيمة بركلات الترجيح 6/5، قبل أن يتعادل مع بيراميدز بدون أهداف، ثم خسر من إنبي 2/1، وتعادل مع المصري سلبياً.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 35 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 25 مباراة، حيث فاز المقاولون في 8 مباريات، وتعادل في 11 لقاء وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبو المقاولون 26 هدفاً، واستقبلت شباكهم 22.