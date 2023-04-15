طالبت بنصف ثروته لتفاجأ بأن أمواله باسم والدته.. أشرف حكيمي يصدم طليقته بمفاجأة غير متوقعة

الشارقة - اميمة ياسر -

تعرضت هبة عبوك، زوجة أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب وباريس سان جيرمان الفرنسي، لصدمة قوية خلال محاولاتها للحصول على نصف ثروة اللاعب بعد انفصالهما.

وكانت الممثلة الإسبانية من أصول تونسية قد انفصلت عن حكيمي مؤخرا بعد قيام فتاة بالتوجه إلى مركز الشرطة في شهر فبراير الماضي لاتهام اللاعب بالاعتداء الجنسي عليها في منزله.

ووفقا لما ذكرته مجلة First Mag، فإن هبة عبوك (36 عاما) حاولت الاستيلاء على نصف أصول وثروة أشرف حكيمي (24 عاما)، لكنها تعرضت لصدمة هائلة بعدما عرفت أن اللاعب لا يملك شيئا باسمه.

ولفتت المجلة إلى أنه رغم اعتبار حكيمي أحد أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الفرنسي، حيث يحصل على ما يزيد عن مليون يورو شهريا، إلا أنه يضع كامل دخله تحت اسم والدته منذ فترة طويلة.

وفي السياق، قالت وسائل إعلامية إن الفريق القانوني للممثلة الإسبانية، سيسعى للحصول على ما يكفي لتغطية احتياجات طفلين أنجبتهما خلال زواجها من حكيمي.

يشار إلى أن النجم المغربي سبق أن تحدث أكثر من مرة عن دور والدته الكبير في حياته ومدى تأثيرها على مسيرته كلاعب منذ بداية مشواره الاحترافي وحتى الآن.