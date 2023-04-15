شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يواجه البنك الأهلى فى لقاء الجريحين بالدورى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه طلائع الجيش نظيره البنك الاهلى في التاسعة والربع مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري

يحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول الدوري حالياً برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفا.

في المقابل تراجع البنك الأهلى بعد هزيمته الأخيرة من الزمالك، للمركز الـ 17 برصيد 17 نقطة، حصدهم من 23 مباراة، حقق الفوز في 3، وتعادل في 8، وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 23 هدف، وسكنت شباكه 34.

وحرض عماد النحاس المدير الفني للطلائع مع جهازه المعاون لصحيح أخطاء لاعبيه التي ظهرت في مباراتى البطولة العربية تجنباً لتكرارها في المباريات المقبلة بالدوري، حيث عادت بعثة فريق الكرة بطلائع الجيش من ليبيا بعد الانتهاء من مواجهة أهلى طرابلس الليبى في لقاء الإياب بالدور الأول التهميدى للبطولة العربية والتي انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق ليودع الطلائع البطولة بعد خسارته في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين مقابل هدف.

في المقابل، عمل بابا فاسيليو على تحفيز اللاعبين لتحقيق النتائج الإيجابية في الفترة المقبلة وساتعادة التوازن الذى غاب عن الفريق في مباراة الزمالك الماضية والتي خسرها الفريق بهدف دون مقابل، رغم أنه كان تغلب على نفس الفريق في كأس الرابطة بثلاثية.