أوسوريو يطالب لاعبى الزمالك بمواصلة الانتصارات فى الدورى أمام المقاولون

وتشهد مباراة المقاولون العرب في الجولة السادسة والعشرين أو ظهور للكولمبي خوان كارلوس أوسوريو من على الخطوط، مع الجهاز المعاون بقيادة مدحت عبد الهادى وأحمد مجدى مساعدان ومحمد عبد المنصف مدرباً لحراسة المرمى وعبد الواحد السيد مديراً للكرة.

القاهرة - سامية سيد - طالب خوان كارولوس أوسوريو لمدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لاعبيه بمواصلة الانتصارات أمام المقاولون العرب في المباراة المقرر لها بعد غدٍ الإثنين،من أجل استمرار التقدم في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز،خصوصاً أن الفريق الأبيض وصل إلى النقطة 39 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا.

ويسجل الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الظهور الأول مع الأبيض في مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة،السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وتشهد مباراة المقاولون العرب في الجولة السادسة والعشرين أو ظهور للكولمبي خوان كارلوس أوسوريو من على الخطوط، مع الجهاز المعاون بقيادة مدحت عبد الهادى وأحمد مجدى مساعدان ومحمد عبد المنصف مدرباً لحراسة المرمى وعبد الواحد السيد مديراً للكرة.

وتسلم أوسوريو التقرير الخاص بالحالة الفنية والبدنية للاعبي الفريق الأبيض، بعد وصوله إلى القاهرة، منذ قليل استعداداً لتولى تدريب الفريق،خلفاً للبرتغالى فيريرا،ومن المقرر أن يطلع الكولومبى على التقرير الفني للاعبى الفريق الأبيض للوقوف على مستواهم ومدى حالتهم البدنية، بعد وصوله إلى القاهرة، الأربعاء الماضى.

خوان كارلوس أوسوريو، الذى يميل للجانب الهجومى في طريقة لعبه، عمل مدرباً مساعداً في مانشستر سيتي عام 2001، وتولى قيادة نيو يورك ريد بولز الأمريكي عام 2007، وساو باولو البرازيلي عام 20.

وعلى مدار مسيرته التدريبة مع الأندية والمنتخبات خاض 599 مباراة حقق الانتصار بـ272 وتعادل في 151 وخسر 176، سجلت الأندية والمنتخبات التي قادها 877 هدفاً واستقبلت 683، حصد خلال مسيرته التدريبية 4 بطولات وهي مسابقة الدوري الكولومبي.

وكانت آخر محطات أوسوريو مع فريق أمريكا دي كالي الكولومبي، بدأ عمله مع الفريق الكولومبي في 1 يوليو 2021، قبل أن تتم الاطاحة به يوم 31 مارس 2022، ولم يتول قيادة أى فريق منذ هذا التاريخ، حيث قاد فريق أمريكا دي كالي في 49 مباراة، حقق الفوز في 14 مباراة والتعادل في 12 وخسار 23، وسجل فريقه 54 هدفًا، واستقبلت شباكه 60 هدفًا.