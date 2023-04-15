شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يحفز لاعبيه بالمكافآت قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
ويستعد المقاولون العرب لمواجهة نادي الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري.
ويحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 35 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 25 مباراة، حيث فاز المقاولون في 8 مباريات، وتعادل في 11 لقاء وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبو المقاولون 26 هدفاً، واستقبلت شباكهم 22 هدفاً آخر.
وكان الزمالك قد فاز على حرس الحدود واستعاد نغمة الانتصارات بنتيجة 3-0 تحت قيادة مدحت عبد الهادى في أول مباراة تحت أعين المدرب الجديد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو الذى تابع المباراة من المدرجات للوقوف على مستوى اللاعبين قبل قيادة التدريبات.
ويسعى الزمالك للفوز في مبارياته القادمة بالدوري العام من أجل مصالحة جماهيره بعد الخروج من بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس رابطة الأندية خلال الفترة الأخيرة.