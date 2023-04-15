شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المباريات بالأهلى تبدأ مناقشة ترتيبات مباراة الرجاء المغربى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة المباريات بالنادى الاهلى سلسلة إجتماعات للترتيب والتجهيز لكافة الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة الأهلي والرجاء المغربى المقرر لها السبت المقبل بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتبدأ اللجنة بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وفي مقدمتها الأمن و«الأفريقية» و«تذكرتي» و«استادات»، وتجد اللجنة تفاهمًا وتعاونًا كبيرًا من جانب كافة الجهات الوطنية، والتى تبذل جهدًا كبيرًا لمساندة الأهلي فى مهمته الوطنية، وتوفير كافة سبل الراحة للجماهير.

وبدأ لجنة المباريات بالنادى الاهلى فتح خطوط اتصال مع اتحاد الكرة ووزارة الرياضة ومسئولي الأمن من أجل الموافقة على زيادة عدد جماهيره في مباراته القادمة ضد الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، من أجل مؤازرة الفريق الأحمر في الأدوار الإقصائية وتحفيز اللاعبين على تقديم مستوى قوي في المرحلة الصعبة بمشوار البطولة الإفريقية.

ويضغط مسئولو النادي الأهلي للحصول على موافقة الجهات المختصة لزيادة عدد الجماهير بما يتناسب مع أهمية المرحلة الحالية من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وعدم الاكتفاء بـ5 آلاف مشجع كما كان يحدث في مباريات دور المجموعات الإفريقي، حيث يرغب مسئولي القلعة الحمراء في حشد أكبر عدد من الجماهير لدعم لاعبي الأهلي في هذه المباراة الهامة والفارقة في مشوار الأهلي بالنسخة الحالية لدوري الأبطال.

تأتي رغبة مسئولي الأهلي في زيادة عدد الجماهير بمباراة الذهاب، لاسيما وأن مباراة الإياب ستشهد حضور جماهيري غفير من جماهير الرجاء المغربي يصل إلى 50 ألف متفرج، وهو ما يرغب في أن يتم مراعاته من قبل الجهات المختصة في تحديد عدد الجماهير الحمراء التي ستحضر موقعة الذهاب المقرر إقامتها السبت المقبل.