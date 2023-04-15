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الأهلى يغلق صفحة فاركو ويستعد لمباراة سموحة فى الدورى المصرى

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القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر صفحة مباراة فاركو التي أقيمت مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة

 

ويبدأ المارد الأحمر الاستعداد لمواجهة سموحة المقرر لها التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

 

ويخوض الأهلى مراناً استشفائياً اليوم السبت تشارك فيه العناصر التي شاركت بشكل أساسى في مباراة فاركو فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً استعداداً لمواجهة سموحة.

 

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري ضمن خطته لاستعادة درع الدوري الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين.

 

ويخوض فريق الأهلى اختبارا قويا عندما يواجه الرجاء المغربى يوم 22 أبريل الجارى فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى مباراة قوية على الفريقين، حيث يرغب الفريق الأحمر فى المنافسة على حصد النجمة الحادية عشر فى تاريخه.

وأوقعت القرعة فريق الأهلى فى مواجهة مكررة مع الرجاء بربع نهائى البطولة الأفريقية بعدما سبق والتقيا فى نفس الدور بالنسخة الماضية من دورى الأبطال.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بالقاهرة يوم 22 أبريل، والعودة فى المغرب يوم 29 أبريل الجارى، وحال تأهل الأهلى على حساب الرجاء سيلتقى مع الفائز من الترجى التونسى وشبيبة القبائل الجزائرى في نصف النهائي.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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