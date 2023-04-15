لبيب: يد الأهلي يسير بخطوات واثقة للفوز بكل البطولات

ياسر رشاد - القاهرة - قال ياسر لبيب، رئيس جهاز كرة اليد بالنادي الاهلي إن تتويج الفريق الأول لكرة اليد للرجال بثنائية الدوري وكأس مصر يعكس المجهود الكبير الذي قام به الجميع، من أجل العودة إلى المسار الصحيح والمنافسة على حصد الألقاب.

رجال يد الأهلي يتوج بكأس مصر على حساب سبورتنج

وأوضح أن فريق اليد يسير بخطوات واثقة نحو الفوز بكل البطولات التي ينافس عليها، بعدما حصد لقبي الدوري والكأس، ويجري إعداده وتدعيمه بقوة للمنافسة على بطولتي كأس السوبر الإفريقية وكأس الكؤوس.

وأشار إلى أن مجلس إدارة النادي

قدم كل ما يمكن لفريق اليد، خاصة باستقدام مدير فني عالمي بحجم ديفيد ديفيز الذي ترك بصمته على شخصية الفريق بشكل عام.

وأضاف: «الفوز بالثنائية وراءه مجهود جبار من جميع عناصر منظومة الفريق، والكل يستحق الإشادة والتقدير على دوره في عودة رجال يد الأهلي إلى المسار الصحيح الذي تستحقه جماهير النادي".

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