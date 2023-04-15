باسم وفراس وسيسيه خارج قائمة البنك الأهلي أمام الطلائع في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - اختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة طلائع الجيش مساء اليوم " السبت" باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز

وجاءت القائمة علي النحو التالي

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل _ احمد صبحي

خط الدفاع.. محمود الجزار _ أحمد ياسين _ سعيدو سيمبوري _ أسامة ابراهيم _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود

سيد _ حمدي علاء _ إسلام جابر _محمد هلال _ محمد بسيوني _ أحمد ياسر _ موسي دياوارا _ كريم بامبو

خط الهجوم .. أسامة فيصل_ محمود قاعود _ حسام أشرف

وتشهد القائمة غياب كلا من باسم مرسي بسبب تراكم الإنذارات وفراس عايفية ورزاق سيسيه ومحمود الزنفلي للإصابة.