مجلة تفجر مفاجأة مالية صادمة لزوجة حكيمي في حال الطلاق

المنامة - ياسر ابراهيم - لن تحصل زوجة الدولي المغربي، أشرف حكيمي، هبة عبوك، التي طلبت الطلاق منه مؤخرا، على أي من ثروته، بسبب حيثية غريبة ومفاجئة.

وكانت الصحف العالمية تداولت خبر طلب هبة الطلاق من حكيمي إثر ورود أنباء عن أن فتاة تبلغ 24 عاما تقدمت بشكوى ضد ظهير باريس سان جيرمان بدعوى الاغتصاب.

وتصدّر طلاق هبة عبوك من حكيمي عناوين الصحف، طيلة الأيام التي تلت خبر الشكوى التي أودعتها الشابة.

وفجرت مجلة "فيرست ماغ" الفرنسية مفاجأة وقالت إن هبة لن تتحصل على أي جزء من ثروة طليقها بعدما طلبت هي ذلك، حيث أن الرجل لا يمكلك أي رصيد باسمه.

وكشف موقع صحيفة "ماركا" الإسباني أن المستفيد من راتب وثروة حكيمي، هي والدته، التي كانت تتقاضى أجره في حسابها منذ عدة سنوات.

وعلى الرغم من أن الأخبار أثارت ضجة في إسبانيا وفرنسا والمغرب، إلا أن عبوك ليست بحاجة إلى ثروة زوجها السابق لتتمكن من تغطية نفقاتها، حيث لديها ثروتها الخاصة بها، تقول المجلة.

وصل حكيمي (24 عامًا) الى سان جرمان في صيف 2021 قادمًا من إنتر الايطالي وهو يُعتبر أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن في العالم.

المصدر: الصحافة الاسبانية