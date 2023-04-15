موعد مباراة الأهلى القادمة أمام سموحة فى الدورى والقناة الناقلة

ويخوض الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تدريبات استشفائية اليوم السبت استعداداً لمواجهة سموحة ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعدما فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

موعد مباراة الاهلى القادمة أمام سموحة بالدوري

ويستعد الأهلى لمواجهة سموحة المقرر لها التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل باستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسموحة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسموحة بالدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.