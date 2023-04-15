شكرا لقرائتكم خبر عن وفد السكة الحديد يزور نادى المنصورة لتوقيع بروتوكول تعاون وتوطيد العلاقات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من مجلس إدارة نادي السكة الحديد برئاسة الدكتور محمد حسين يرافقه العميد حسام السيسي مستشار وزير النقل المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم، والدكتور حاتم حسن والدكتور عبد الرحمن مرزوق أعضاء المجلس والدكتور إبراهيم خليل المدير التنفيذي، نادي المنصورة الرياضي بالأمس الجمعة، وتناول الإفطار مع مجلس الإدارة وبحضور بعض الشخصيات العامة.

واستقبل وفد نادي السكة الحديد العميد محمد البسيوني رئيس مجلس إدارة نادى المنصورة، ومحمد رزق نائب رئيس مجلس الإدارة وعماد حمدي الجندي أمين الصندوق، ومصطفى صبرى والدكتور محمد أنور الأشقر، والمهندس حسن بادع، والمهندس عبد الرحمن المنسي أعضاء مجلس الإدارة.

وأعرب وفد نادى السكة الحديد عن تقديره التام لنادى المنصورة أحد أعرق الأندية الشعبية بمنطقة الدلتا وجماهيره العظيمة، وتقديره لشخص العميد محمد بسيونى رئيس نادى المنصورة وجميع أعضاء مجلس الإدارة.

وعلى هامش الزيارة وفى إطار التعاون المثمر بين الجانبين تم الاتفاق على عمل بروتوكول تعاون بين الناديين وأيضا الاتفاق على مباراة ودية بين فريقى نادى السكة الحديد والمنصورة يوم الأحد المقبل بملعب السكة الحديد بالقاهرة، في تمام الساعة التاسعة مساء.



وفد السكه الحديد يزور نادي المنصورة



وفد السكه الحديد يزور نادي المنصورة



وفد السكه الحديد يزور نادي المنصورة



وفد السكه الحديد يزور نادي المنصورة



وفد السكه الحديد يزور نادي المنصورة



وفد السكه الحديد يزور نادي المنصورة



وفد السكه الحديد يزور نادي المنصورة



وفد السكه الحديد يزور نادي المنصورة



وفد السكه الحديد يزور نادي المنصورة



وفد السكه الحديد يزور نادي المنصورة