شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى عقب الهزيمة بثلاثية أمام الأهلى: النتيجة لا تعبر على سير اللقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، عن خسارة فريقه أمام مضيفه الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وقال العشري في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة: "مبروك للنادي الأهلي والفوز بالنقاط الثلاث".

وأضاف: "الظهور الأول في المباراة للأهلي كان في كرة الهدف الأول والذي صعب علينا الأمور، ثم استقبنا هدفًا آخر ولم يكن هناك تنظم من لاعبينا".

وتابع: "تغيرنا في الشوط الثاني كثيرًا عما ظهرنا عليه في الأول وأهدرنا الكثير من الفرص، في الوقت الذي غاب فيه التركيز عن الأهلي، كما أن ركلة الجزاء التي احتسبت للأهلي جاءت نتيجة إجهاد اللاعبين".

وواصل العشرى: "حضرنا بشكل جيد لمباراة الأهلي ولكن لم نترجم الفرص التي أتيحت لنا وسنبدأ التركيز في المباراة المقبلة أمام غزل المحلة".

وزاد: "ركزت قبل المباراة على عدم استقبال أهداف مبكرة في ظل إرهاق لاعبي الأهلي، ولو نجحنا في استغلال الفرص كانت الأمور ستتغير بشكل كبير".

وقال العشرى: "مباراة اليوم للنسيان وعلينا التركيز من الآن لمباراة غزل المحلة المقبلة، ولاعبي فريقي قدموا مباريات جيدة في الفترة الأخيرة، والهزيمة من الأهلي واردة".

وأوضح: "من وجهة نظري النتيجة لا تعبر على سير اللقاء"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن خطأ الحراس وارد والخطأ من جانب كل اللاعبين وشيكا حارس جيد".

وأردف: "نحاول الوصول لمركز مؤهل للبطولات الإفريقية، فكل الفرق قريبة في جدول الترتيب ومباراة تغير شكل الدوري". وأتم :"استلمنا الفريق وهو في المركز الثالث عشر، والآن وصلنا للمركز الثامن والفارق بيينا ومع المركز الرابع مباراة أو اثنين".

وكان فريق الكرة بالنادي الأهلي استعاد قمة بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً مهماً على فاركو بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة، في الجولة الـ25 لبطولة الدوري.