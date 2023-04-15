شكرا لقرائتكم خبر عن هدف ملغى وركلة جزاء وبطاقة حمراء مفقودة الأبرز فى لقاء الأهلى وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى وفاركو

المسابقة: الدورى الممتاز الجولة 25

النتيجة: ثلاثة أهداف مقابل لا شيء لصالح الأهلى

حكم الساحة: نادر قمر الدولة

المساعد الأول: سامى هلهل

المساعد الثانى: هانى خيرى

الحكم الرابع: إبراهيم محجوب

حكام ال VAR: خالد الغندور، سمير جمال.

فى مباراة الأحداث المثيرة كانت هناك بعض القرارات المثيرة للجدل على مدار شوطى المباراة وكانت أهم الحالات كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 38 يحتسب الحكم هدفا لصالح القندوسى لاعب الأهلي والـ VAR يستدعى الحكم ليعود ويحتسب الكرة تسلل نتيجة أن لاعب الأهلى حسين الشحات كان فى موقف تسلل لحظة تسديد الكرة على المرمى والقرار صحيح.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 55 تغاطى الحكم عن طرد لاعب فاركو سوكارى للإنذار الثانى بعدما ارتكب مخالفة دهس على قدم لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر، والحكم يقوم بتحذير اللاعب وكان يجب طرده للبطاقة الثانية نتيجة اللعب بتهور.

الحالة الثالثة: فى الدقيقة 94 يحتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لصالح لاعب الأهلى محمد هانى نتيجة العرقلة الواضحة من لاعب فاركو محمود جهاد والـVAR يؤكد صحة القرار.

اللياقة البدنية: يجب أن يطور الحكم أداءه فى كيفية التحرك وقراءة اللعب، حيث تداخل فى مسار اللعب أكثر من مرة.

الحكام المساعدون: تعاونوا مع الحكم بشكل جيد فى احتساب الأخطاء والسيطرة على أحداث المباراة، وكانت غالبية قراراتهم صحيحة باستثناء حالة هدف الاهلى المحتسب وال VAR الذى ألغى القرار نتيجة التأثير.

الحكم الرابع: تعاون مع الحكم طبقا للقانون.

حكام الـVAR: تدخل صحيح من الـVAR فى حالة هدف الأهلى الملغى نتيجة التسلل وتأكيد على قرار الحكم فى ركلة الجزاء المحتسبة لصالح الأهلى.