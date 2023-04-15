شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى تتأهل لنصف نهائى بطولة بريطانيا للاسكواش وخروج حاملة اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطلة المصرية نور الشربيني، لاعبة سبورتنج والمصنفة الثالثة عالمياً لسيدات الاسكواش، إلى الدور نصف النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة، والتى تستضيفها مدينة برمنجهام الإنجليزية خلال الفترة بين 9 إلى 16 أبريل الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار، للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نور الشربيني على الانجليزية جورجينا كيندي بنتيجة 3-2 في مباراة استغرقت 51 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 11-5, 11-4, 9-11, 11-4.

و في مفاجأة كبيرة ودعت هانيا الحمامي حاملة اللقب عن النسخة الأخيرة، بطولة بريطانيا من الدور ربع النهائي عقب الهزيمة أمام الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 34 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 13-11, 11-4.

كما خسر مروان الشوربجي أمام النيوزيلندي بول كول بنتيحة 3-2، في مباراة استغرقت 70 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-8, 11-6, 7-11, 11-1.

وتعتبر البطلة المصرية هانيا الحمامى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، هى حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، فيما يحمل النيوزيلندى بول كول لقب آخر نسخة أيضاً من البطولة عن منافسات الرجال.