سلامة : الاتحاد السكندرى يصحح الاوضاع على حساب سموحة ويحذر من الاخطاء التحكيمية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد أحمد سلامة عضو مجلس ادارة نادى الاتحاد السكندرى والمسئول بملف كرة القدم ان الفريق الاول لكرة القدم نجح فى تصحيح الاوضاع بفوزه على فريق سموحة عقب الهزائم الثلاثة التى لحقت به الاسابيع الماضية بعدما استطاع ان ينافس بالمربع الذهبى

وقال سلامة للوفد " المدير الفنى الصربى زوران مدرب كبير وله من الخبرة تجعله ان يفعل الريمونتادا ويعود بالفريق نحو المسار الصحيح الذى بدأ به الدورى ورفع من خلاله سقف طموحات الجماهير وبالطبع طموحاتنا كمجلس ادارة "

وأشار الى أن كل نقطة خلال الفترة القادمة لها قيمتها

وستؤثر فى نهاية الموسم وهى من ستحسم الفارق بين الاندية خاصة وان لازال هناك مبارايات قوية متبقية فضلا عن الاوضاع الصعبة التى تمر بها بعض الاندية الجماهيرية

وأختتم سلامة حديثه محذرا من خطورة الاخطاء التحكيمية التى وصفها بالواضحة فى الوقت الذى طالب به بعودة الفار مستنكرا ما بمشاركة " هواة " التحكيم وقليلى الخبرة فى تحكيم مباريات زعيم الثغر