طارق العشري: فاركو يستهدف التأهل للبطولات الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، أنه فريقه يستهدف إنهاء مسابقة الدوري الممتاز في أحد المراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية.

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وخسر فاركو من الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وقال طارق العشري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب مباراة الأهلي وفاركو :"نحاول الوصول لمركز مؤهل للبطولات الإفريقية، فكل الفرق قريبة في جدول الترتيب ومباراة تغير

شكل الدوري".

وأختتم تصريحاته :"استلمنا الفريق وهو في المركز الثالث عشر، والآن وصلنا للمركز الثامن والفارق بيينا ومع المركز الرابع مباراة أو اثنين".

وخسر فاركو أمام الأهلي بثلاثية نظيفة ، ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز الثامن، فيما عزز الاهلي صدارته ووصل للنقطة رقم 50.

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