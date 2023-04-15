طارق العشري يوضح أسباب خسارة فاركو من الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - علق طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، على خسارة فريقه أمام مضيفه الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

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أكد العشري في المؤتمر الصحفي عقب المباراة :"الظهور الأول في المباراة للأهلي كان في كرة الهدف الأول والذي صعب علينا الأمور ثم استقبنا هدفًا آخر ولم يكن هناك تنظم من لاعبينا".

وواصل :"تغيرنا في الشوط الثاني كثيرًا عما ظهرنا عليه في الأول وأهدرنا الكثير من الفرص في الوقت الذي غاب فيه التركيز عن الأهلي، كما أن ركلة الجزاء التي احتسبت للأهلي جاءت نتيجة إجهاد اللاعبين".

وتابع :"حضرنا بشكل جيد لمباراة الأهلي ولكن لم نترجم الفرص التي أتيحت لنا وسنبدأ التركيز في المباراة المقبلة أمام غزل المحلة".

وأضاف :"ركزت قبل المباراة على عدم استقبال أهداف مبكرة في ظل إرهاق لاعبي الأهلي، ولو نجحنا في استغلال الفرص كانت الأمور ستتغير بشكل كبير".

وواصل :"مباراة اليوم للنسيان وعلينا التركيز من الآن لمباراة غزل

المحلة المقبلة، ولاعبي فريقي قدموا مباريات جيدة في الفترة الأخيرة، والهزيمة من الأهلي واردة".وأشار :"من وجهة نظري النتيجة لا تعبر على سير اللقاء، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن خطأ الحراس وارد والخطأ من جانب كل اللاعبين وشيكا حارس جيد".وتابع :"نحاول الوصول لمركز مؤهل للبطولات الإفريقية، فكل الفرق قريبة في جدول الترتيب ومباراة تغير شكل الدوري".

وأختتم تصريحاته :"استلمنا الفريق وهو في المركز الثالث عشر، والآن وصلنا للمركز الثامن والفارق بيينا ومع المركز الرابع مباراة أو اثنين".

وخسر فاركو أمام الأهلي بثلاثية نظيفة ، ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز الثامن، فيما عزز الاهلي صدارته ووصل للنقطة رقم 50.

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