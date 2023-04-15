شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: بيراميدز لا ينظر إلى الخلف ونستحق الفوز على أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي بيراميدز، عن سعادته البالغة بالانتصار المهم الذي حققه الفريق على حساب أسوان بثلاثية نظيفة في إطار مباريات الدوري، موضحا أن الفريق قدم مباراة قوية وكان الأفضل في كل شيء واستحق الانتصار الكبير والنقاط الثلاثة المهمة في مشوار الدوري.

وحقق بيراميدز فوزا مهما على حساب أسوان بملعب استاد أسوان بثلاثة أهداف دون مقابل سجلهم فخري لاكاي "هدفين"، وبلاني توريه هدف، في إطار لقاءات الجولة 25 من بطولة الدوري.

وأوضح المدير الفني أن الفريق قدم مباراة قوية في نهائي كأس مصر أمام الأهلي وكان الأقرب للقب لولا سوء الحظ وعدم التوفيق، وكان من الضروري التعويض ونسيان الخسارة والفوز محليا خاصة وأن بيراميدز فريق كبير ولا ينظر للخلف ويلعب دائما من أجل الانتصار وحصد أول بطولاته، موجها الشكر للاعبين على مجهودهم الكبير في اللقاء.

وشدد على أنه كان يخشى كثيرا من تأثر اللاعبين بالمجهود البدني الكبير فقط المبذول بسبب ضغط المباريات المتتالي وكذلك رحلة السفر إلى أسوان، ولكنهم كانوا على قدر المسئولية وحققوا انتصارا مهما و٣ نقاط غالية في مشوار الدوري، والروح هي سر الانتصار الغالي وموجها التحية للاعبين على روحهم وأدائهم الممتاز طوال دقائق تلك المواجهة الهامة.

أكد باتشيكو أن الفريق يعاني بشدة من غيابات مؤثرة في كل مباراة وإصابات شديدة في مختلف الخطوط ولكنه يثق بشدة في كل لاعبيه وقدرتهم على تقديم أفضل شيءٍ مشيدا بأحمد فتحي الذي قدم مباراة هامة للغاية وكان أحد أفضل اللاعبين في مركز مختلف تماما في ظل غياب خط الدفاع بالكامل بسبب الإصابة.