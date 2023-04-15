شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الأهلى اليوم الجمعة 14 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 14 / 4 / 2023 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التي نرصدها في سياق التقرير التالي:

الأهلي يستعيد قمة بطولة الدورى بثلاثية نظيفة فى فاركو

استعاد فريق الكرة بالنادي الأهلي قمة بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً مهماً على فاركو بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة، في الجولة الـ25 لبطولة الدوري.

الـ VAR يحرم الأهلى من الهدف الثانى بمرمى فاركو فى الشوط الأول

ألغى نادر قمر الدولة حكم مباراة فريقى الأهلى وفاركو هدف الجزائرى أحمد القندوسى بمرمى فاركو فى الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، عقب الرجوع إلى تقنية الفار، فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليا على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.

كريستو يسجل الظهور الأول أساسياً مع الأهلى بالمشاركة أمام فاركو ويخرج مصابا

ظهر التونسي محمد الضاوي "كريستو" لاعب الأهلي في تشكيل الفريق أساسياً لأول مرة خلال مباراة فاركو التي أنطلقت في التاسعة والربع من مساء اليوم ،الجمعة في الدوري، ولسوء الحظ خرج اللاعب الشاب مصابا فى الدقيقة 14 من عمر المباراة التى مازالت نتيجتها تشير إلى التعادل السلبى، وشارك بدلا منه طاهر طاهر.

الأهلى يتفوق على فاركو فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، اليوم الجمعة مباراة قوية أمام فاركو ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

معلومة رقمية.. 25 بطولة رصيد عماد متعب مع الأهلى والفراعنة

يعد عماد متعب، مهاجم الأهلى الاسبق واحدا من أشهر هدافى الكرة المصرية عبر تاريخها بفضل سلسلة الأهداف الجميلة التي توجته ملك للدقائق القاتلة، حيث استطاع هز شباك منافسيه مع الأهلى والفراعنة فى أصعب أوقات المباريات، وأشهرها على الإطلاق هدفه في سيوى سبورت الإيفوارى الذى منح المارد الأحمر لقب الكونفدرالية في الثوانى الأخيرة وهدفه في مرمى منتخب الجزائر الذى منح الفراعنة فرصة لعب مباراة فاصلة للصعود لكأس العالم قبل أن يخسرها المنتخب.

ماذا يفعل الأهلى مع صافرة نادر قمر الدولة قبل مواجهة فاركو الليلة ؟

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي في التاسعة والربع من مساء اليوم الجمعة، مباراة قوية ببطولة الدوري حينما يستضيف نظيره فاركو بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الممتاز .

استعدادات أمنية لتأمين مباراة الأهلي وفاركو باستاد القاهرة الليلة