شكرا لقرائتكم خبر عن مابولولو أفضل لاعب فى مباراة الاتحاد السكندري وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل كريستوفر مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري على لقب أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام سموحة التى انتهت بفوز فريق الاتحاد بنتيجة 3 / 1، ضمن مواجهات الجولة الـ25 للدوري في اللقاء الذى أقيم باستاد الإسكندرية، ليرتفع رصيد الاتحاد للنقطة 39 في المركز الخامس لجدول الدوري بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الرابع، بينما يتوقف رصيد سموحه عند النقطة 31 في المركز التاسع.

أحرز أهداف الاتحاد السكندري كريستوفر مابولو في الدقيقة 6 و81، وأحمد عادل ميسي في الدقيقة 90، ليواصل مابولولو تصدره لقمة هدافي الدوري الممتاز برصيد 13 هدفا، بينما أحرز هدف سموحه محمد عصام في الدقيقة 90 +1.

بدأ سموحة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: بركات حجاج – احمد شوشه – محمد سعيد – احمد جمال.

خط الوسط: محمد الصباحي – مالك بعيو – مصطفى سعد – دوكوا دودو.

خط الهجوم: بنجامين بواتينج – حسام حسن.

البدلاء: الهاني سليمان – أحمد حكم – صديق اجولا – احمد مصطفى – محمد عصام – محمود حليمو – حسين فيصل – محمد المغربي – طارق علاء.

واستقر زوران مانولوفيتش المدير الفني الصربي لنادي الاتحاد على تشكيل الفريق وفيه مفاجأة جديدة حيث جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح – عبد الله نصيب- محمود علاء – احمد بهاء.

خط الوسط: عمار حمدي – عبد الغني محمد – محمود عبد العزيز – ساليفو مورو- محمد محمود.

الهجوم: كريستوفر مابولولو.

البدلاء: صبحي سليمان – ناصر ناصر – احمد ميسي – اوستن اموتو – خالد الغندور – فوزي الحناوي – اسلام عبد النعيم -احمد عيد مصطفى إبراهيم.