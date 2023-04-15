- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 14/ 4/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الجمعة، الموافق 14/ 4/ 2023 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، أوسوريو المدرب الجديد يقود مران الفريق لأول مرة، شيكابالا جاهز للمشاركة مع الزمالك أمام المقاولون.. وتأهيل عمر جابر.
شاهد أول ظهور لـ أوسوريو المدرب الجديد فى مران الزمالك
شهدت تدريبات الزمالك اليوم الجمعة، مشاركة اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الأبيض، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
أوسوريو يدرس تعديل موعد مران الزمالك
مساعد أوسوريو فى الزمالك يصل القاهرة خلال 48 ساعة
تفاصيل جلسة أوسوريو ومدحت عبد الهادى فى أول مران بالزمالك
الزمالك يعلن تعافى عبد الله جمعة من إصابة شد العضلة الخلفية
الزمالك يهزم سموحة ويحصد المركز الثالث بكأس مصر لليد
حصد فريق كرة اليد بنادى الزمالك المركز الثالث بمسابقة كأس مصر للموسم المحلى 2022/2023 بالفوز على نظيره سموحة بنتيجة 34 /26، فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.