شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد قمة بطولة الدورى بثلاثية نظيفة فى فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق الكرة بالنادي الأهلي قمة بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً مهماً على فاركو بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة، في الجولة الـ25 لبطولة الدوري.

سجل ثلاثية الأهلي محمود متولي ومحمد شريف وعلى معلول، ليرتفع رصيد الأهلي إلى 50 نقطة جمعها من 20 مباراة، فيما يتجمّد رصيد فاركو عند 32 نقطة ويحتل المركز الثامن.

الشوط الأول

جاءت أحداث أول ربع ساعة حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً بُغية تسجيل هدف مبكر ونشط عن طريق الشحات في مركز الجناح الأيسر لكن دفاع فاركو وحارس مرماه تعاملوا بشكل جيد مع هجمات الأهلي.

وتعرض محمد الضاوي "كريستو" لإصابة غادر على إثرها الملعب في الدقيقة 13 وشارك بدلاً من طاهر محمد طاهر، وتواصل الهجوم الأهلاوي ونجح محمود متولي في تسجيل هدف التقدم للأحمر في الدقيقة 18 بعدما أستغل خطأ حارس فاركو محمد سعيد شيكا بعدما سقطت الكرة من يده ليسددها متولي برأسه في الشباك.

تبادل الفريقان الهجمات وانطلق حسين الشحات بكرة من ناحية اليسار ويهدر فرصة تسجيل هدف ثان للأحمر، ويرد فاركو بكرة قوية وخطرة من شكري نجيب الذي كاد يُسجل هدف التعادل لفريقه لكن محمد الشناوي يتألق ويمسك بالكرة.

وعاد الأهلي ليشكل خطورة من جملة جيدة عن طريق محمد شريف وحسين الشحات لكن عبد الله بكري ينقذ الموقف قبل أن تصل الكرة إلى القندوسي ، وبعدها نال سوكاري بطاقة صفراء للخشونة .

وسجل أحمد القندوسي هدفاً ثانياً للأهلي في الدقيقة 34 من تسديدة قوية لكن حكم المباراة نادر قمر الدولة لجأ لتقنية الفار، بعدها ألغى الهدف بدعوى تداخل حسين الشحات في الكرة والذي كان في موقف تُسلل.

وضغط الاهلي لتسجيل هدفاً ثانياً في الدقائق الأخيرة وأهدر طاهر محمد طاهر فرصة تسجيل الهدف الثاني بعدما راوغ مدافع فاركو لكنه سدد بعيداً عن الشباك، قبل أن ينجح محمد شريف في تسجيل هدف ثان في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الأحمر بثنائية نظيفة.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي، محمود متولى، ياسر إبراهيم، محمد هاني، على معلول، ديانج، حمدي فتحي، حسين الشحات، محمد الضاوى "كريستو"، أحمد قندوسي ومحمد شريف.

فيما ضم تشكيل فاركو كلاً من: محمد سعيد شيكا، عبد الله بكري، رامي صبري، جيفرسون أنكادا، عزمي غوما، سوكاري، محمود حمادة، أحمد فؤاد، رزق حمرون، شكري نجيب، على بهيج.