شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على أسوان بهدف فخرى لاكاى فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى بيراميدز الشوط الأول متقدماً على أسوان بهدف نظيف سجله فخرى لاكاى في الدقيقة 33 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى المممتاز.

وبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي، خط الوسط: أحمد توفيق - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل،خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - محمود صابر - عبد الله مجدي - أوجو صامويل - هشام محمد - محمود دونجا- محمد صادق - إسلام عيسى - دودو الجباس.

وجاء تشكيل أسوان في مواجهة اليوم كما يلي: عمرو حسام في حراسة المرمى، الدفاع: أحمد فتحي «كاستلو»، أحمد خالد، محمد المرسي، علي فتحي،خط الوسط: إسلام صلاح، محمد مصطفى ميدو، عماد فتحي،الهجوم: محمد حمدي زكي، ليوناردو كامون، رافائيل أياجوا.

ويحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة، بينما بيراميدز فى المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 40 نقطة عقب التعادل فى المباراة الأخيرة أمام المقاولون العرب.