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الاتحاد السكندري يتقدم على سموحة 1 / 0 فى الشوط الأول للجولة الـ25

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القاهرة - سامية سيد - إنتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري وسموحة بتقدم الاتحاد بهدف أحرزه كريستوفر مابولولو في الدقيقة السادسة من عمر المباراة المقامة باستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الـ25 للدوري .

بدأ سموحة بتشكيل مكون من:

لحراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع : بركات حجاج – أحمد شوشة – محمد سعيد – احمد جمال.

خط الوسط : محمد الصباحي – مالك بعيو – مصطفى سعد – دوكوا دودو.

خط الهجوم : بنجامين بواتينج – حسام حسن.

البدلاء :الهاني سليمان – أحمد حكم – صديق اجولا – احمد مصطفى – محمد عصام – محمود حليمو – حسين فيصل – محمد المغربي – طارق علاء.

واستقر زوران مانولوفيتش المدير الفني الصربي لنادي الاتحاد على تشكيل الفريق وفيه مفاجأة جديدة حيث جاء التشكيل كالتالي :

لحراسة المرمى :  المهدي سليمان.

خط الدفاع : هشام صلاح – عبد الله نصيب- محمود علاء – احمد بهاء.

خط الوسط : عمار حمدي – عبد الغني محمد – محمود عبد العزيز – ساليفو مورو- محمد محمود.

الهجوم : كريستوفر مابولولو.

البدلاء: صبحي سليمان – ناصر ناصر – احمد – اوستن اموتو – خالد الغندور – فوزي الحناوي – اسلام عبد النعيم -احمد عيد مصطفى إبراهيم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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