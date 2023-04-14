شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الأهلي يهاجم لتسجيل هدف ثانٍ وفاركو يبحث عن التعادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي وفاركو المُقامة حالياً بإستاد القاهرة الدوري في الجولة الـ25 لبطولة الدوري والنتيجة تُشير إلى تقدم الأهلي بهدف نظيف.

جاءت أحداث أول ربع ساعة حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً بُغية تسجيل هدف مبكر، ونشط عن طريق الشحات في مركز الجناح الأيسر، لكن دفاع فاركو وحارس مرماه تعاملوا بشكل جيد مع هجمات الأهلي.

وتعرض محمد الضاوي "كريستو" لإصابة غادر على إثرها الملعب في الدقيقة 13 وشارك بدلاً من طاهر محمد طاهر، وتواصل الهجوم الأهلاوي ونجح محمود متولي في تسجيل هدف التقدم للأحمر في الدقيقة 18 بعدما استغل خطأ حارس فاركو محمد سعيد شيكا بعدما سقطت الكرة من يده ليسددها متولي برأسه في الشباك.

تبادل الفريقان الهجمات وانطلق حسين الشحات بكرة من ناحية اليسار ويهدر فرصة تسجيل هدف ثان للأحمر، ويرد فاركو بكرة قوية وخطرة من شكري نجيب الذي كاد يُسجل هدف التعادل لفريقه لكن محمد الشناوي يتألق ويمسك بالكرة.

وعاد الأهلي ليشكل خطورة من جملة جيدة عن طريق محمد شريف وحسين الشحات لكن عبد الله بكري ينقذ الموقف قبل أن تصل الكرة إلى القندوسي، وبعدها نال سوكاري بطاقة صفراء للخشونة.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي، محمود متولى، ياسر إبراهيم، محمد هاني، على معلول، ديانج، حمدي فتحي، حسين الشحات، محمد الضاوى "كريستو"، أحمد قندوسي ومحمد شريف.

فيما يضم تشكيل فاركو كلاً من: محمد سعيد شيكا، عبد الله بكري، رامي صبري، جيفرسون أنكادا، عزمي غوما، سوكاري، محمود حمادة، أحمد فؤاد، رزق حمرون، شكري نجيب، على بهيج.

ويحتل الأهلي قمة ترتيب بطولة الدوري برصيد 47 نقطة جمعهم من 19 مباراة ، حيث حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في 5 ولم يتذوق طعم الخسارة ، وسجل لاعبيه 35 هدفاً وأستقبلت شباكه سبعة أهداف ، أما فاركو فيحتل المركزالثامن برصيد 32 نقطة جمعهم من 24 مباراة ، وفاز في 7 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبيه 22 هدفاً ودخل مرماهم 20 هدفاً.

ويرغب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، في مواصلة النتائج الجيدة بالفوز على فريق فاركو القوي من أجل المُضي قُدماً في رحلة إستعادة لقب الدوري الممتاز ، وتحدث كولر مع لاعبي الأهلي الأيام الماضية عن ضرورة التركيز في اللقاء منذ البداية وحسمه مُبكراً وعدم ترك الفرصة لفريق فاركو للدخول في أجواء المباراة.

في فاركو ، لا يختلف الأمر كثيراً فرغم أن كفة الأهلي هي الأرجح للفوز إلا أن الجهاز الفني لفريق فاركو بقيادة المدرب المُخضرم طارق العشري يدخل مباراة الليلة بدافع الفوز من أجل مواصلة الأنتصارات في بطولة الدوري التى كان أخرها الفوز المُثير على الإتحاد السكندري بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الماضية.

وطلب العشري من لاعبي فاركو إغلاق المساحات أمام الأهلي بإعتبار أن الأخير يمتلك أسلحة كثيرة لقيادة هجمات متتالية على مرمى الفريق