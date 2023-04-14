شكرا لقرائتكم خبر عن كريستو يسجل الظهور الأول أساسياً مع الأهلى بالمشاركة أمام فاركو ويخرج مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر التونسي محمد الضاوي "كريستو" لاعب الأهلي في تشكيل الفريق أساسياً لأول مرة خلال مباراة فاركو التي أنطلقت في التاسعة والربع من مساء اليوم ،الجمعة في الدوري، ولسوء الحظ خرج اللاعب الشاب مصابا فى الدقيقة 14 من عمر المباراة التى مازالت نتيجتها تشير إلى التعادل السلبى، وشارك بدلا منه طاهر طاهر.

وكان الظهور الأول لـ كريستو مع الأهلي في يناير الماضي الذي إنضم خلاله للمارد الأحمر قادماً من النجم الساحلي التونسي ، حيث شارك اللاعب التونسي بديلاً في مباراة سموحة يوم 17 يناير بإستاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر والتي فاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف لهدف.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي، محمود متولى، ياسر إبراهيم، محمد هاني، على معلول، ديانج، حمدي فتحي، حسين الشحات، محمد الضاوى "كريستو"، أحمد قندوسي ومحمد شريف. فيما تضم دكة فاركو في مباراة الليلة كلاً من: محمود السيد، أحمد مودي، محمود جهاد، جابر كامل، أحمد عوض ، سيف تيري، أحمد البحراوي، أحمد شريف ودي ماريا.

فيما يضم تشكيل فاركو كلاً من: محمد سعيد شيكا، عبد الله بكري، رامي صبري، جيفرسون أنكادا، عزمي غوما، سوكاري، محمود حمادة، أحمد فؤاد، رزق حمرون، شكري نجيب، على بهيج. ويحتل الأهلي قمة ترتيب بطولة الدوري برصيد 47 نقطة جمعهم من 19 مباراة ، حيث حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في 5 ولم يتذوق طعم الخسارة ، وسجل لاعبيه 35 هدفاً وأستقبلت شباكه سبعة أهداف ، أما فاركو فيحتل المركزالثامن برصيد 32 نقطة جمعهم من 24 مباراة ، وفاز في 7 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبيه 22 هدفاً ودخل مرماهم 20 هدفاً.

ويحتل الأهلي قمة ترتيب بطولة الدوري برصيد 47 نقطة جمعهم من 19 مباراة ، حيث حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في 5 ولم يتذوق طعم الخسارة ، وسجل لاعبيه 35 هدفاً وأستقبلت شباكه سبعة أهداف ، أما فاركو فيحتل المركزالثامن برصيد 32 نقطة جمعهم من 24 مباراة ، وفاز في 7 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبيه 22 هدفاً ودخل مرماهم 20 هدفاً.

ويرغب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، في مواصلة النتائج الجيدة بالفوز على فريق فاركو القوي من أجل المُضي قُدماً في رحلة إستعادة لقب الدوري الممتاز ، وتحدث كولر مع لاعبي الأهلي الأيام الماضية عن ضرورة التركيز في اللقاء منذ البداية وحسمه مُبكراً وعدم ترك الفرصة لفريق فاركو للدخول في أجواء المباراة.

في فاركو ، لا يختلف الأمر كثيراً فرغم أن كفة الأهلي هي الأرجح للفوز إلا أن الجهاز الفني لفريق فاركو بقيادة المدرب المُخضرم طارق العشري يدخل مباراة الليلة بدافع الفوز من أجل مواصلة الأنتصارات في بطولة الدوري التى كان أخرها الفوز المُثير على الإتحاد السكندري بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الماضية.

وطلب العشري من لاعبي فاركو إغلاق المساحات أمام الأهلي بإعتبار أن الأخير يمتلك أسلحة كثيرة لقيادة هجمات متتالية على مرمى الفريق