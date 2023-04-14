شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دكة الأهلى وفاركو فى مباراة الفريقين بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجلس على دكة البدلاء في الأهلي خلال مباراة فاركو الليلة بالدوري كل من: خالد عبد الفتاح ومحمود كهربا وأيمن أشرف ومروان عطية وعلي لطفي، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين، وطاهر محمد طاهر.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي، محمود متولى، ياسر إبراهيم، محمد هاني، على معلول، ديانج، حمدي فتحي، حسين الشحات، محمد الضاوى "كريستو"، أحمد قندوسي ومحمد شريف. فيما تضم دكة فاركو في مباراة الليلة كلاً من: محمود السيد، أحمد مودي، محمود جهاد، جابر كامل، أحمد عوض ، سيف تيري، أحمد البحراوي، أحمد شريف ودي ماريا.

فيما يضم تشكيل فاركو كلاً من: محمد سعيد شيكا، عبد الله بكري، رامي صبري، جيفرسون أنكادا، عزمي غوما، سوكاري، محمود حمادة، أحمد فؤاد، رزق حمرون، شكري نجيب، على بهيج.

ويلتقي الأهلي مع فاركو بإستاد القاهرة في التاسعة والربع من مساء اليوم ،الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ25 لبطولة الدوري الممتاز، والتى يدخلها الفريقين بدافع الفوز بهدف مواصلة الإنتصارات المحلية.

ويحتل الأهلي قمة ترتيب بطولة الدوري برصيد 47 نقطة جمعهم من 19 مباراة ، حيث حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في 5 ولم يتذوق طعم الخسارة ، وسجل لاعبيه 35 هدفاً وأستقبلت شباكه سبعة أهداف ، أما فاركو فيحتل المركزالثامن برصيد 32 نقطة جمعهم من 24 مباراة ، وفاز في 7 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبيه 22 هدفاً ودخل مرماهم 20 هدفاً.

ويرغب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، في مواصلة النتائج الجيدة بالفوز على فريق فاركو القوي من أجل المُضي قُدماً في رحلة إستعادة لقب الدوري الممتاز ، وتحدث كولر مع لاعبي الأهلي الأيام الماضية عن ضرورة التركيز في اللقاء منذ البداية وحسمه مُبكراً وعدم ترك الفرصة لفريق فاركو للدخول في أجواء المباراة.

في فاركو لا يختلف الأمر كثيراً فرغم أن كفة الأهلي هي الأرجح للفوز إلا أن الجهاز الفني لفريق فاركو بقيادة المدرب المُخضرم طارق العشري يدخل مباراة الليلة بدافع الفوز من أجل مواصلة الأنتصارات في بطولة الدوري التى كان أخرها الفوز المُثير على الإتحاد السكندري بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الماضية ، وطلب العشري من لاعبي فاركو إغلاق المساحات أمام الأهلي بإعتبار أن الأخير يمتلك أسلحة كثيرة لقيادة هجمات متتالية على مرمى الفريق