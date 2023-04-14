الأهلي يضرب فاركو بثنائية في الشوط الأول بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - إنتهي الشوط الأول من المباراة التي تجمع فريقي الأهلي ونظيره فاركو بتقدم الأحمر، في المباراة التي تقام على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري المصري.

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وتقدم الأهلي بثنائية في الشوط الأول عن طريق محمود متولي ومحمد شريف.

وسجل متولي هدف الأهلي الأول في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول بعد عرضية من الجهة اليمني عن طريق على معلول، ليسكنها مدافع الأهلي في شباك مرمي فاركو، ويعلن التقدم للكتيبة الحمراء.

قبل أن يضيف محمد شريف الهدف الثاني للنادي الأهلي في الدقيقة 45+2، لينهي الأحمر الشوط الأول

تقدمه بثنائية نظيفة.

وبدأ الأهلي بتشكيل أمام فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – محمود متولي – ياسر إبراهيم- علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – أحمد قندوسي.

خط الهجوم: محمد الضاوي كريستو – حسين الشحات – محمد شريف

ويسعى الأهلي لاستعادة قمة المسابقة والتي يحتلها فيوتشر بعد فوزه على المحلة أول أمس.

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