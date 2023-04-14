ميتيلاند يتعادل مع أولبورج في الدوري الدنماركي

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مباراة ميتيلاند الدنماركي ونظيره أولبورج، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من دوري السوبر الدنماركي.

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وتمكن فريق أولبورج، من إعلان تقدمه في الشوط الأول بهدف نظيف على مضيفه ميتلاند سجله اللاعب آلان سوسا في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، أدرك فريق ميتلاند هدف التعادل عن طريق لاعبه جوستاف إيساكون في الدقيقة 82، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ولم يدفع توماس توماسبرج المدير الفني لفريق ميلاند، بـ إمام عاشور لاعب منتخبنا الوطني، في مباراة اليوم أمام أب، ليبقى على مقاعد البدلاء.

وبتلك النتيجة، رفع فريق ميلاند إلى النقطة 35 في المركز الأول بمجموعة الهبوط، بينما وصل رصيد أب عند النقطة 19 في المركز قبل الأخير.

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