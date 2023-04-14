شوط أول سلبي بين الهلال والباطن في الدروي السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الأول بين الهلال والباطن بالتعادل السلبي بدون أهداف في المواجهة المقامة بينهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

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ويتواجد الهلال في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، بينما يحتل الباطن المركز السادس عشر والأخير برصيد 12 نقطة.

تشكيل الهلال محمد العويس، خليفة الدوسري، ناصر الهدهود، ومحمد جحفلي، ناصر الدوسري،

عبد الله عطيف، سلمان الفرج، ومحمد كنو، لوسيانو فييتو، صالح الشهري، أوديون إيجالو.

تشكيل الباطن "مارتن كامبانيا، محمد ناجي، موداسيرو ساليفو، بسام الحريجي، عبدالله اليوسف، نواف السحيمي، سيباستيان بيدروزا، راكان الشملان، أندري بوكيا، يوسف المزيريب، رينزو لوبيز".

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