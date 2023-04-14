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محمود متولي يسجل الأول للأهلي في شباك فاركو

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ياسر رشاد - القاهرة - سجل محمود متولي هدف الأهلي الأول في المباراة التي تجمعه مع نظيره فاركو على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ25 من .

 

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وسجل متولي هدف الأهلي الأول في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول بعد عرضية من الجهة اليمني عن طريق على معلول، ليسكنها مدافع الأهلي في شباك مرمي فاركو، ويعلن التقدم للكتيبة الحمراء.

 

وبدأ الأهلي بتشكيل أمام فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – محمود متولي – ياسر إبراهيم- علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – أحمد قندوسي.

خط الهجوم: محمد الضاوي كريستو – حسين الشحات – محمد شريف

 

ويسعى الأهلي لاستعادة قمة المسابقة والتي يحتلها فيوتشر بعد فوزه على المحلة أول أمس.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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