كريستو يخرج مصابًا في أول ظهور له مع الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أجري السويسري مارسيل كولر تغيير إضطراري في تشكيل الأهلي في المباراة التي تجمعه مع نظيره فاركو على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري المصري.

وخرج الجزائري محمد الضاوي كريستو من المباراة في الدقيقة 12 من الشوط الأول، بعدما تعرض لإصابة في الدقائق الأولي من المباراة.

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وتعد مباراة الأهلي وفاركو اليوم هي الظهور الأول للوافد الجديد محمد الضاوي كريستو، والقادم للقلعة الحمراء في الإنتقالات الشتوية الماضية.

وبدأ الأهلي بتشكيل أمام فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – محمود متولي – ياسر إبراهيم- علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – أحمد قندوسي.

خط الهجوم: محمد الضاوي كريستو – حسين الشحات – محمد شريف

ويسعى الأهلي لاستعادة قمة المسابقة والتي يحتلها فيوتشر بعد فوزه على المحلة أول أمس.

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