بمشاركة كوكا.. ألانيا سبور يخسر من أنطاليا بالدوري التركي

ياسر رشاد - القاهرة - خسر ألانيا سبور المحترف بصفوفه أحمد حسن كوكا، أمام نظيره أنطاليا سبور، بثلاثية مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري التركي الممتاز.

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سجل أحمد حسن كوكا هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 21، قبل أن يقلب أنطاليا سبور الطاولة على الضيوف بثلاثة أهداف بتوقيع دوغوكان سنيك والسان نداو وبيرتوغ يلدريم في الدقائق 27، 39، 85 من عمر المباراة.

وشهدت الدقيقة 82 من عمر المباراة حالة طرد كانت من نصيب أوموت غونيس لاعب ألانيا سبور ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

بهذه النتيجة يحتل أنطاليا سبور المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 32 نقطة وهو نفس عدد نقاط ألانيا سبور الذي يحتل المركز الثاني عشر.

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