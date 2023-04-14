عمر السومة ويوسف المساكني.. الثنائي الأكثر تهديف في الدوري القطري

ياسر رشاد - القاهرة - يعتبر الدوري القطري من أعلى دوريات المحترفين في كرة القدم بدولة قطر، ويقع في الوصافة دوري الدرجة الثانية القطري، فيما شهد عام 1963 انطلاق النسخة الأولي، على الرغم من أن أول موسم رسمي حدث في عام 1972.

كما يعد النادي الأكثر فوزا بالبطولة هو نادي السد بعد تحقيقه ستة عشر بطولة، على ان تضم البطولة إثني عشر فريقًا، ويهبط أصحاب المركزين الأخيرين ليصعد مكانهما فريقين آخرين من الدرجة الثانية.

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الثنائي الأكثر مساهمة تهديفية في الدوري القطري



أفضل ثنائي في الدوري القطري بدون منازع عمر السومة : لعب 17 مباراه ، ساهم ب 19 هدف، ويوسف المساكني : لعب 18 مباراه ساهم ب 18 هدف، والسومه أكثر من ساهم في الدوري ، المساكني ثاني أكثر من ساهم في الدوري القطري.



ويحتل الدحيل الصدارة برصيد 42 نقطة، يليه العربي برصيد 40 نقطة، ثم السد ثالثا برصيد 35 نقطة، ثم الغرافة رابعا برصيد 29 نقطة ، وجاء الوكرة خامسا برصيد 27 نقطة.

كما يأتي نادي قطر سادسا برصيد 26 نقطة، ويقع الأهلي سابعا برصيد 21 نقطة، والمرخية ثامنا بـ18 نقطة، والشمال في المركز التاسع برصيد 17 نقطة.

وأخيرا يتواجد الريان في المركز العاشر برصيد 16 نقطة، وحل أم صلال في المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة، وأخيرا السيلية برصيد 9 نقاط.

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